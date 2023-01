Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau fast von Auto auf Zebrastreifen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Gestern zwischen 18:10 Uhr und 18:40 Uhr kam es zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen Autofahrer in einem grauen Mercedes in Schmallenberg. Aufmerksame Zeugen waren dem Auto hinterher gefahren und haben sich bei der Polizei gemeldet. Die Streife konnte den auffälligen Pkw dann gegen 18:40 Uhr in der Synagogenstraße anhalten. Die Zeugen schilderten das auffällige Verhalten des Autofahrers. Er soll in dem Zeitraum insgesamt dreimal dieselbe Strecke in Schmallenberg befahren haben. Es ging immer von der Grafschafter Straße zum Lenninghof, weiter Richtung Birkenweg, Ahornweg, Grafschafter Straße, Unterm Werth, Weststraße, über die Bahnhofstraße zum Kreisverkehr Auf der Lake. Auf dem Rückweg fuhr der 73-jährige Autofahrer aus Schmallenberg dann über die Oststraße Richtung Lenninghof, Birkenweg und dann in den Ahornweg. Die Zeugen gaben weiter an, dass der Mann sehr unsicher gefahren sei. Die Geschwindigkeit war dabei nicht sehr hoch und schwankte stark. Er sei mehrfach gegen Bordsteine gefahren und sei auch in den Gegenverkehr geraten. Mehrere Autos hätten ihm ausweichen müssen. An dem Fußgängerüberweg Weststraße / Paul-Falke-Platz wollte eine Frau vom Schützenplatz kommend den Zebrastreifen überqueren. Sie habe sich schon auf der Straße befunden, als der Mercedes ohne anzuhalten über den Fußgängerüberweg fuhr. Die Frau soll nur durch einen Sprung nach hinten einen Zusammenstoß verhindert haben. Es bestand der Verdacht, dass der 73-jährige nicht in der Lage war, ein Auto zu führen. Weiter war er verdächtig, Alkohol getrunken zu haben. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Insbesondere die Frau, die auf dem Fußgängerüberweg in der Weststraße fast von dem Auto erfasst worden wäre, ist für die Ermittlungen der Polizei wichtig. Sie soll dunkle, kurze Haare haben, rote Kleidung angehabt haben und Brillenträgerin gewesen sein. Auch die Autofahrer, die auf der Strecke dem grauen Mercedes ausweichen mussten, sollen sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell