POL-HSK: Frau steht in Verdacht unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht zu haben

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg Unbekannte Täter brachen in eine Arztpraxis in der Hauptstraße in Bigge-Olsberg ein. Sie verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Montag, 08:15 Uhr gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr