POL-HSK: Einbruch in Arztpraxis

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Im Zeitraum von Samstagabend, 22:00 Uhr bis Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr, wurden in Meschede drei Autos durch unbekannte Reifenstecher beschädigt. An zwei Autos am Winziger Platz und einem Auto in der Zeughausstraße wurden jeweils zwei Reifen zerstochen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

