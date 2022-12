Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhäuser - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Zwischen Montagnachmittag (19.12.2022) und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Hermann-Löns-Straße in Geisweid einzubrechen.

Eine Bewohnerin stellte am Dienstag entsprechende Hebelmarken an der Eingangstür fest. Auch am Nachbarhaus fanden die alarmierten Polizeibeamten entsprechende Spuren an der Eingangstür, die auf einen Einbruchversuch hindeuten. Ein Zusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell