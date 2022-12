Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Betrug mit Schockanruf: Polizei sucht mit Phantombild nach Abholerin - #polsiwi

Siegen (ots)

In der vergangenen Woche hat ein 87-Jähriger in Siegen eine fünfstellige Summe Bargeld an eine unbekannte Frau übergeben. Zuvor war der Senior mittels eines Schockanrufs kontaktiert worden.

Die ausführliche Ursprungsmeldung gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5394611

Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach der Abholerin. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 1,60m groß - ca. 40 Jahre alt - schlanke Figur - bekleidet mit einem Stoffmantel und flachen Schuhen - straff nach hinten gekämmte und zum Zopf gebundene dunkle Haare - schwarze Geldtasche mit dem Aufdruck "Sparkasse Siegen"

Das Phantombild gibt es im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/94181

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um weitere Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell