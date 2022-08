POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 04.-.07.08.22

Lahnstein (ots) - Am 02.08.2022 gegen 17:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 kurz vor der AS Niederlahnstein in Fahrtrichtung Koblenz. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Sprinter kam aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein dortiges Verkehrsschild und prallte in die dortige Böschung. Durch den Aufprall kippte der Sprinter und ...

