POL-SI: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Bad Berleburg - Beddelhausen (ots) - Am gestrigen Donnerstagmorgen hat eine 42-jährige Frau in Beddelhausen im Gehege ihres Streichelzoos präparierte Köder gefunden. In dem Gehege, welches zu einem dortigen Brauhaus gehört, fand die Tierhalterin mehrere Äpfel, die mit Metallklammern gespickt waren. In der jüngeren Vergangenheit sollen bereits drei Ziegen verstorben sein, bei denen die Todesursache unklar war. Bei ...

