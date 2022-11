POL-MG: Spaziergängerin findet männliche Leiche

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 11.11.2022, zwischen 19.10 Uhr und 20.10 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam über den Balkon in eine Wohnung auf der Viersener Straße ein und entwendete eine Handtasche sowie Schmuck. Während der Tat befand sich die Geschädigte schlafend in ihrer Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Leitstelle Telefon: 02161/29 20 145 Fax: 02161/29 20 199 ...

mehr