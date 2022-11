POL-MG: 14-Jähriger auf gestohlenem Roller unterwegs

Mönchengladbach (ots) - Aus der Gartenlaube eines Tennisclubs am Ohlerkirchweg haben bislang unbekannte Täter unter anderem Werkzeug und eine Ballmaschine gestohlen. Hierfür brachen sie in der Zeit zwischen Dienstag, 8. November, 17 Uhr und Donnerstag, 10. November, 12 Uhr in die Laube auf dem Vereinsgelände ein. Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

