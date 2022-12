POL-SI: Glatteis sorgte für zahlreiche Verkehrsunfälle - #polsiwi

Netphen (OT Helgersdorf) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (zwischen 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr) brachen zwei Männer in eine Werkstatt ein. Sie hebelten eine Eingangstür auf und öffneten in der Werkstatt sämtliche Türen und Schränke. Nach ersten Sichtungen haben die Täter aber keine Beute machen können. Auf den Aufnahmen der Videokamera des Gebäudes sind die beiden Männer zu sehen. Die erste Einbrecher ...

