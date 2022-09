Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf Parkplatz kollidiert

Offenburg (ots)

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Weingartenstraße übersah eine 72-jährige Nissan-Fahrerin offenbar einen vorbeifahrenden VW, weshalb es zur Kollision der beiden Pkw kommt. Aufgrund der mutmaßlich überhöhten Geschwindigkeit des 28-Jährigen VW-Lenkers wurde der Nissan auf den neben ihr geparkten Hyundai geschoben. Hierdurch entstanden am Hyundai eine leichte Eindellung am vorderen Kotflügel. Nach erfolgter Erste-Hilfeleistung wurde der Endzwanziger leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro.

/sk

