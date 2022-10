Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Brandursache geklärt

Landkreis Wittmund (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle am Sonntag in Friedeburg steht die Brandursache fest. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Kühlschrank in der Halle verursacht wurde.

Bei dem Brand war in der Nacht zu Sonntag in der Heseler Straße eine Lagerhalle komplett ausgebrannt. Personen waren nicht verletzt worden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.

