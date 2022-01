Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnwagen in Sadelkow entwendet

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 03.01.2022, 17:30 Uhr bis 04.01.2022, 07:30 Uhr wurde vom Gelände eines ehemaligen Autohandels in 17099 Sadelkow ein Wohnwagen entwendet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Grundstück des Geschädigten. Dort entwendeten sie einen abgestellten Wohnwagen der Marke Fendt 510A mit dem amtlichen Kennzeichen NB-HT666. Der Wohnwagen wurde 1998 erstmals zugelassen und ist im oberen Bereich beigefarben und im unteren Bereich blau.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000EUR.

Der Wohnwagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Kriminalpolizei Friedland hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zu der Tatzeit in der Nähe des Tatortes auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben, andere sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell