Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Junge Autofahrende im Stadtgebiet Norden kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Am Freitag haben zwischen 18 Uhr und 24 Uhr im Stadtgebiet Norden/Norddeich mobile Verkehrskontrollen stattgefunden. Der Fokus lag dabei insbesondere auf jungen Autofahrenden. Die Kontrollen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aurich sowie der DEKRA.

Insgesamt wurden an dem Abend 41 Fahrzeuge kontrolliert. Die eingesetzten Kräfte stellten hierbei unter anderem diverse Mängel aufgrund angebrachter Felgen, erheblich abgenutzter Reifen und fehlender Anbauteile fest. Acht Fahrzeuge wiesen derart erhebliche Mängel auf, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, wobei drei Fahrzeuge vor Ort stillgelegt wurden. Zwei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zwei weitere standen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Darüber hinaus wurden diverse weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

Kontrolliert wurde unter anderem auf den Parkplätzen in der Gewerbestraße, am sogenannten Mühlenpark sowie am Osthafen, die in den letzten Wochen vermehrt durch meist junge Autofahrende aufgesucht wurden. Auch am Kontrolltag stellten die eingesetzten Kräfte auf den Parkplätzen zahlreiche Fahrzeuge fest.

Derartige Kontrollen werden auch in Zukunft angekündigt wie auch unangekündigt stattfinden.

