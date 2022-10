Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrer überschlug sich

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer überschlug sich

Ein 18-Jähriger ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ihlow schwer verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Heranwachsende aus Ihlow mit einem Audi auf der Oldersumer Straße in Richtung Riepe. In Höhe der Straße Kuseweg kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und landete mit seinem Wagen auf einem angrenzenden Feld. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Oldersumer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 22.20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell