Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Im Damenpfad auf Norderney kam es am Samstag zu einem Einbruch. In den frühen Morgenstunden verschafften sich Unbekannte an der Ecke Strandstraße gewaltsam Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell