Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen und Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Am Donnerstag hat sich gegen 07:50 Uhr auf der L 679 in Höhe des Kreuzungsbereichs "Kölner Straße / Am Zollstock" ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad die Kölner Straße. Zum Unfallzeitpunkt parkte ein derzeit noch unbekannter Pkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbox und beabsichtigte, auf die Fahrbahn einzufahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark und verlor die Kontrolle über sein Krad. Er rutschte mit dem Motorrad nach links und kollidierte mit einem auf der Linksabbiegerspur stehenden Pkw. Hinter diesem Fahrzeug kam es dann zu einem weiteren Auffahrunfall zweier Pkw.

Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der ausgeparkte Pkw fuhr in unbekannter Richtung davon. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Auto um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell