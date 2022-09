Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 81-jährige Fußgängerin angefahren

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 81-jährigen Fußgängerin hat sich am Donnerstag (22. September) gegen 17:20 Uhr auf der L 853 ereignet. Dabei befuhr eine 83-jährige Autofahrerin die Landstraße in Richtung Hollenbocker Straße. Zeitgleich überquerte eine 81-Jährige an der Einmündung zur Pfarrer-Schmalohr-Straße den dort befindlichen Zebrastreifen. Die Pkw-Fahrerin fuhr die Fußgängerin an. Durch den Aufprall wurde die 81-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell