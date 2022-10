Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrer überschlug sich

Upgant-Schott - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Großefehn - Beim Abbiegen kollidiert

Norden - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer überschlug sich

Ein 18-Jähriger ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ihlow schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Heranwachsende aus Ihlow gegen 20.30 Uhr mit einem Audi auf der Oldersumer Straße in Richtung Riepe. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Straße Kuseweg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und landete mit seinem Wagen auf einem angrenzenden Feld. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Oldersumer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 22.20 Uhr gesperrt.

Upgant-Schott - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Eine Autofahrerin ist am Montag nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Upgant-Schott geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 12.30 Uhr auf dem Siegelsumer Moorweg und kollidierte mit dem Außenspiegel eines Ford Transit. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte sie ihre Fahrt fort. Sie soll einen VW Golf oder Passat gefahren haben (Kennzeichenfragment NOR-HI...). Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großefehn - Beim Abbiegen kollidiert

Auf dem Postweg in Großefehn hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 18-Jähriger wollte gegen 18.40 Uhr mit einem Hyundai vom Postweg nach links in den Mühlenweg abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende 27-jährige Renault-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten geborgen werden.

Norden - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Montag in Norden von der Bundesstraße abgekommen. Die Frau fuhr gegen 21.15 Uhr auf der B 72 von Norddeich kommend in Fahrtrichtung Lütetsburg und verlor nach ersten Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren VW. Sie überfuhr die Mittelinsel eines Kreisels und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

