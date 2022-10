Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Egelser Straße in Aurich ist ein Auto beschädigt worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 0.30 Uhr, stand der Wagen auf dem Parkplatz. Ein bislang Unbekannter trat in diesem Zeitraum offenbar mehrfach gegen das Heck des Autos und verursachte Dellen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell