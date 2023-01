POL-HSK: 17-jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls

Schmallenberg (ots) - Am Samstag, 21.03.23, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, drang ein männlicher Täter in der Winterberger Straße in Westfeld in eine Gebäude mit Gaststätte und Privatwohnung ein. Der Täter begab sich in die im Obergeschoss befindliche Privatwohnung und durchsuchte zahlreiche Behältnisse. Der Wohnungsinhaber wurde jedoch auf die Person aufmerksam. Bei Ansprache flüchtete die Person aus dem Gebäude. ...

