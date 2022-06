Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Kampfmesser im Hosenbund - Polizisten setzen DEIG ein - Mann in psychiatrische Klinik eingewiesen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Juni 2022, 17:00 Uhr

Ein Mann mit einem Kampfmesser im Hosenbund war gestern Nachmittag der Auslöser eines Polizeieinsatzes auf der Bolkerstraße in der Altstadt. Da der augenscheinlich psychisch auffällige Mann auf Ansprache der Beamten nicht reagierte, setzten sie das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) ein. Ein Amtsarzt ordnete die Unterbringung in einer Klinik an.

Zur Ereigniszeit wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mitte ein Mann gemeldet, der auf der Bolkerstraße mit einem Kampfmesser hantieren sollte. Die Polizisten trafen den Mann vor einer Lokalität an. An seinem Gürtel erkannten sie ein etwa 20 cm langes Messer. Die Polizisten sprachen den Mann mehrfach an und gaben ihm deeskalierende Anweisungen, welchen er jedoch nicht nachkam. Daher setzten die Polizisten, nach vorheriger Androhung, das DEIG ein und überwältigen den Mann. Er wurde nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus in eine Klinik eingewiesen. Der 53 Jahre alte Deutsche war bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig. Das Messer stellten die Polizisten sicher.

