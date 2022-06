Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 - Velbert - Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 17. Juni 2022, 18:27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der A 44 bei Velbert wurden drei Menschen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus mit seinem BMW M2 mit hoher Geschwindigkeit (über 200 km/h) auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Fahrtrichtung Kassel. Zur selben Zeit wechselte ein 81-Jähriger aus Essen mit seinem Mercedes, im Rahmen eines Überholvorgangs, von dem rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem BMW des 22-Jährigen. In der Folge wurde der Mercedes gegen einen Pkw (Toyota) einer 51 Jahre alten Frau aus Velbert geschoben. Aufgrund der Kollision überschlug sich der Toyota und kam auf dem Seitenstreifen des Zubringers der A 535 auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen der Pkw kamen in Krankenhäuser.

Der 22 Jahre alte Mann war bereits in der Vergangenheit im Rahmen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Alleinunfalls (Grund: überhöhte Geschwindigkeit) aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an.

