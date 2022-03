Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in Eggesin

Eggesin (ots)

In der Zeit von 05.03.2022, 18:00 Uhr bis 08.03.2022, 19:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Garage und einen Anhänger auf einem Grundstück in der Pasewalker Straße in Eggesin eingebrochen. Die Diebe haben es dabei vor allem auf Werkzeug, Kabel und einen Bootsmotor abgesehen. Der Stehlschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 entgegen.

