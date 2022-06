Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Diesel aus Lkw abgezapft

Borken (ots)

Diesel gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Borken-Burlo. Um an den Kraftstoff zu gelangen, hatten sich die Täter an drei Firmenfahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Lkw hatten zur Tatzeit auf einem Betriebsgelände an der Gutenbergstraße gestanden. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

