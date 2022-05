Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Als ein 50-jähriger Marler mit seinem Kleinbus von der Siegfriedstraße, nach rechts, auf den Lipper Weg abbog, stieß er mit einem 62-jährigen Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Marl, zusammen. Der Zweiradfahrer war auf dem Lipper Weg in Richtung Bergstraße unterwegs. Er stürzte in Folge des Zusammenstoßes und erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstanden geringe Sachschäden an den Fahrzeugen. Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 16 Uhr.

