Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Betrugsanrufe: Alle Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch

Hirschberg/ Saale-Orla-Kreis (ots)

Im Laufe des gestrigen Mittwochs erhielten mehrere Einwohner des Saale-Orla-Kreises, insbesondere Hirschberger, betrügerische Anrufe. In allen Fällen wurden die sogenannten Schockanrufe angewendet. Die unbekannten Anrufer spielen dann (oftmals von Weinen oder Schreien begleitet) Notsituationen von Angehörigen oder täuschen einen Verkehrsunfall vor. Ziel des Telefonates sind schließlich Geldüberweisungen der Angerufenen, um ihre angeblich in Notsituationen befindlichen Familienmitglieder finanziell zu unterstützen bzw. durch den Geldtransfer zu entlasten. Die Angerufenen reagierten jedoch folgerichtig und beendeten die Betrugstelefonate zeitnah, sodass es in keinem der Polizei bekannt gewordenem Fall zum Vermögensschaden kam. Anmerkung: Bei unklaren Anrufen beenden sie zunächst das Telefonat, ohne Angaben zu persönlichen Umständen, Kontodaten etc. zu machen. Wenden Sie sich anschließend an Angehörige oder selbstverständlich die örtlich zuständige Polizei.

