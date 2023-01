Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in mehrere Garagen

Oettersdorf (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde in mehrere Garagen im Bereich der Werner-Seelenbinder-Straße in Oettersdorf eingebrochen. In mindestens drei Garagen drangen der/die Unbekannten, mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, ein und entwendeten u.a. Äxte, Werkzeugkoffer sowie Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Der Beuteschaden im Detail ist bislang nicht bekannt, ebenfalls ist unklar, ob noch weitere (möglicherweise unverschlossene) Garagen von Einbrüchen bzw. Diebstählen betroffen sind. Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

