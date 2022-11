Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - 2 schwer Verletzte nach Verkehrsunfall auf der K 3

Warendorf (ots)

Everswinkel

Am 21.11.22 kommt es gegen 15:47 Uhr auf der Kreisstraße 3 zwischen Everswinkel und Warendorf zu einem Verkehrsunfall bei dem 2 Personen schwer verletzt werden. Ein 29-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem PKW auf der Kreisstraße 3 (K 3) in Richtung Everswinkel. Ihm entgegen kommt mit einem Klein-LKW ein 25-jähriger Warendorfer. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Münsteraner mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes des Warendorfers. Durch die Kollision gerät der PKW ins Schleudern, dreht sich um seine eigene Achse und kommt im angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Klein-LKW kommt in Anschluss an den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Beide Unfallbeteiligten wurden so schwer verletzt, dass Lebensgefahr besteht. Sie wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 88.050,- EUR.

Aufgrund der unklaren Sachlage wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster hinzugezogen. Die K 3 war für mehrere Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell