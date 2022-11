POL-GT: Verkehrsunfall auf der Brockhagener Straße

Gütersloh (ots) - Werther/ Westf. (MK) - Durch hebeln an einer Terrassentür verschafften sich unbekannte Einbrecher am frühen Samstagabend (12.11., 17.15 - 19.30 Uhr) Zutritt zu einer Doppelhaushälfte an der Hermannstraße. Der Garten des Wohnhauses ist über die Siegfriedstraße erreichbar. Nachdem die Täter in das Haus gelangten, durchsuchten sie die Wohnräume ...

