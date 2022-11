Polizei Gütersloh

POL-GT: Trickdiebstahl an der Reckenberger Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Mit einem Wechselgeldtrick ergaunerte sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstagmorgen (15.11., 09.30 Uhr) einen Bargeldbetrag bei einem 85-jährigen Gütersloher.

Zuvor sprach der Unbekannte den Gütersloher im Bereich der Reckenberger Straße, zwischen der Virchowstraße und dem Gütersloher Klinikum, an und fragte nach Wechselgeld für ein Zwei-Euro-Stück. Als der 85-Jährige dies verneinte, fragte der Mann den Angaben zufolge nach einem 20-Cent-Stück. Der Gütersloher öffnete das Münzfach seiner Geldbörse. Unvermittelt griff der Unbekannte kurz in die Geldbörse. Der Senior wies den Mann zurecht, gab ihm aber anschließend ein 20-Cent-Stück. In der Folge sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Klinikum weggegangen. Einige Minuten später stellte der Gütersloher fest, dass das Scheingeld aus der Geldbörse entwendet wurde.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Ca. 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit einem südländischen Aussehen. Der Unbekannte hatte ein sehr gepflegtes Äußeres mit einem gepflegten Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Mantel und einem hellblauen Hemd.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Reckenberger Straße oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

