Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Werther/ Westf. (MK) - Durch hebeln an einer Terrassentür verschafften sich unbekannte Einbrecher am frühen Samstagabend (12.11., 17.15 - 19.30 Uhr) Zutritt zu einer Doppelhaushälfte an der Hermannstraße. Der Garten des Wohnhauses ist über die Siegfriedstraße erreichbar. Nachdem die Täter in das Haus gelangten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Den Angaben nach wurde Schmuck entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell