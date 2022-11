Polizei Gütersloh

POL-GT: Fässer und Kanister illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (SL) - Am Diensttagnachmittag, 15.11.2022, meldete eine aufmerksame Passantin mehrere entsorgte große Fässer und Kanister im Bereich eines abgelegenen, leerstehenden Gehöftes in Rheda-Wiedenbrück. Sichtbar auf den Behältnissen aufgebracht waren diverse Warnhinweise. Sowohl der Zustand als auch der tatsächliche Inhalt war vor Ort zunächst nicht näher bestimmbar. Die Sicherung erfolgte aus diesem Grund durch ein größeres Aufgebot der Feuerwehr unter Vollschutz. Nach einer ersten Begutachtung und der Verladung der Fässer und Kanister auf das Fahrzeug einer angeforderten Spezialfirma konnte mitgeteilt werden, dass sie nur mit geringen Mengen verschiedener Substanzen befüllt oder sogar entleert waren. Zudem konnten an den Behältnissen keine ersichtlichen Beschädigungen festgestellt werden, so dass vorerst nicht von einer akuten Umweltgefährdung ausgegangen wird. Ein Strafverfahren wegen illegaler Abfallentsorgung ist eingeleitet worden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, welche ihnen in den letzten Tagen im Bereich der Straßen An der Wegböhne beziehungsweise am Wieksweg aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05241 869-0 in Verbindung zu setzten.

