Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruchsversuche in Olpe und Attendorn

Kreisgebiet (ots)

Zwei Wohnungseinbruchsversuche wurden der Polizei am Wochenende gemeldet.

Zunächst gab ein 86-jähriger Olper gegenüber der Polizei an, dass unbekannte Täter am Donnerstag (10. November) in der Zeit von 08:30 Uhr bis 21:45 Uhr in seine Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße eingedrungen sind und in seinem Schlafzimmer die Schränke durchsucht haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Zudem meldete ein Paar am Samstag (12. November) einen Wohnungseinbruch "Auf der Feldkirmes" in Attendorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen hier Unbekannte zwischen Donnerstag (10. November, 05:45 Uhr) und Samstag (19 Uhr) in die Wohnung über die Balkontür ein. Sie durchwühlten mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

