POL-OE: 23-Jähriger in Gewahrsam genommen

Lennestadt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (10. November, 16 Uhr) bis Freitag (11. November, 08:45 Uhr) sind Unbekannte in Räume der Sekundarschule Meggen am Anne-Frank-Platz eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten sie dafür ein Fenster auf und gelangten so in einen Musikraum der Schule. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 ...

