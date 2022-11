Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 53-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Sonntag (13. November) gegen 04:40 Uhr auf der "Professor-Rüsche-Straße" in Bleche ereignet. Dabei befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Ortszentrum und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin verletzt. Sie lehnte eine Behandlung in einem Rettungswagen ab und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An dem Pkw sowie an dem Baum entstanden Sachschäden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

