Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen für Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Freitag (11.11.2022) kam es um 07.08Uhr im Bereich des Kreisverkehrs "Am Bratzkopf - Stellwerkstraße" zu einem Verkehrsunfall. Drei Schüler wollten hier die "Stellwerkstraße" an einem Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt überqueren. Dabei wurde ein 11-Jähriger von einem vorbeifahrenden PKW erfasst. Der Junge wurde zunächst mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt und erstattete anschließend gemeinsam mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Dieser sei aus Richtung Busbahnhof gekommen und habe anschließend ohne Weiteres seine Fahrt in Richtung "Biggestraße" fortgesetzt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell