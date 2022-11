Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Laptops aus Schule gestohlen

Lennestadt (ots)

Aus dem Schulgebäude des Städtischen Gymnasiums "Am Biertappen" haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag (8. November, 11 Uhr) bis Mittwoch (9. November, 07:40 Uhr) Laptops gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter in die Räume über ein "auf Kipp stehendes" Fenster ein. Aus einem Computerraum stahlen sie fünf Laptops, dessen Wert im vierstelligen Eurobereich liegt. Anschließend flüchteten sie. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

