Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Auseinandersetzungen in der Oldenburger Innenstadt +++

Oldenburg (ots)

Während des vergangenen Wochenendes kam es in der Oldenburger Innenstadt zu einer Reihe von Körperverletzungen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am frühen Samstagmorgen (5.40 Uhr) gerieten am Lappan fünf Männer aneinander und lieferten sich einen zunächst verbalen Streit. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll ein 28-Jähriger von einem Angreifer geschlagen worden sein. Ein 29-Jähriger sei zudem getreten worden. Die Polizei konnte am Tatort zwei Verdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren ermitteln. (1003713)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.30 Uhr) kam es in der Wallstraße zu einem weiteren Polizeieinsatz. Ein zunächst unbekannter Mann soll nach einem Streit einem 26-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa Mitte 20-Jährigen mit roter Oberbekleidung gehandelt haben. (1006727)

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen sprühte ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Langen Straße (Ecke Wallstraße) mit Pfefferspray in Richtung einer Gruppe von fünf Männern, die dadurch leicht verletzt wurden. Die Beamten konnten einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. (1007044)

Für die genannten Delikte sucht der zentrale Kriminaldienst der Polizei noch Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell