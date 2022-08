Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede/Hamburg: Ehrlicher Westersteder gibt eine goldene Rolex-Armbanduhr bei der Polizei in Westerstede ab!+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, erscheint ein 39-jähriger Westersteder mit einer goldenen, hochwertigen Rolex-Armbanduhr auf der Wache der Polizei in Westerstede. Der ehrliche Finder berichtet, dass er am Tage zuvor in Hamburg an einer Straße an der Außenalster nahe eines dortigen exquisiten Grand Hotels am Straßenrand diese hochwertige Uhr gefunden habe. Leider brachte eine erste fernmündliche Recherche bei der äußerst kooperativen örtlich zuständigen Polizeidienststelle zunächst keinen Erfolg. Eine folgende Nachfrage bei dem genannten Hotel brachte wiederum einen schnellen Erfolg. Durch die Rezeptionistin, der ein Verlust einer solchen Uhr eines vormaligen Gastes bekannt war, konnte ein sofortiger Kontakt zum vermeintlichen Verlierer hergestellt werden. In einem Telefonat zwischen dem Verlierer und dem Wachhabenden konnten zügig die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Der vormalige Gast des Hotels, der nunmehr wieder zu Hause in Berlin weilte, wird in den nächsten Tagen eine Reise nach Westerstede antreten, um seine sehr kostbare Uhr wieder in Empfang zu nehmen. Der Wert der Uhr dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro beziffern. Vorab erstattete der Eigentümer der Uhr eine Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei in Hamburg. Über das Auffinden der Uhr wurde die Polizei Hamburg in Kenntnis gesetzt. Der Eigentümer der Uhr zeigt sich sehr erfreut und spricht seinen großen Dank an den Verlierer und an die hiesige Polizei aus. Auch die Polizei Westerstede möchte nochmal abschließend das vorbildliche und eindrucksvolle Verhalten des Finders in den Fokus stellen und sich lobend bedanken.

