POL-KS: Polizei schnappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin schnappten Streifen des Polizeireviers Mitte am gestrigen Donnerstagmorgen in der Kölnischen Straße zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat. Die Zeugin hatte gegen 5:30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses wahrgenommen und daraufhin aus dem Fenster geschaut. Dort sah sie zwei verdächtige Männer, die sich an einem angeschlossenen Pedelec zu schaffen machten und alarmierte sofort die Polizei. Nur zwei Minuten nach Eingang der Mitteilung entdeckten die sofort entsandten Streifen in unmittelbarer Nähe die mutmaßlichen Diebe, die das Fahrrad vor sich herschoben. Das hochwertige Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro stellten sie sicher. Die 35 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

