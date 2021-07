Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher suchen Bürogebäude heim

Neuss (ots)

An der Oberstraße drangen bislang unbekannte Täter am Wochenende (8.7. bis 10.07.) in gleich mehrere Büros und Geschäftsräume eines Gebäudekomplexes ein. Offenbar begaben sie sich in nahezu alle Geschosse und drangen gewaltsam durch verschlossene Türen in die dahinter gelegenen Räumlichkeiten ein, die sie anschließend auf der Suche nach Wertvollem durchwühlten. In einigen Fällen hielten Türen den Aufbruchsversuchen stand.

Über die Beute ist bislang noch nichts bekannt. Anscheinend hatten es die Täter auf Bargeld beziehungsweise leicht zu transportierende Wertgegenstände abgesehen, denn teils hochwertige Elektronik blieb zurück.

Die Kripo ermittelt in sechs Fällen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls.

Gesucht werden Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Oberstraße gemacht haben. Möglicherweise verließen die Diebe das mehrstöckige Haus über angrenzende Dächer.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell