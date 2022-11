Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall zwischen Radfahrerin und Autofahrer

Lennestadt (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer 58-jährigen Fußgängerin und einem Pkw hat sich am Sonntag (13. November) gegen 16:10 Uhr auf der B 55 in Trockenbrück ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 33-Jähriger mit seinem Auto die Elsper Straße (B 55) in Richtung Grevenbrück. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blendete offenbar die tiefstehende Sonne den Pkw-Fahrer, der dadurch das Rotlichtsignal an einer Ampel missachtete. Er fuhr eine 58-Jährige an, die ihr Pedelec über den Fußgängerüberweg bei grünem Licht schob. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie lehnte eine Behandlung durch einen Rettungswagen ab und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad und dem Auto.

