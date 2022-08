Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Dreirad überschlägt sich - Fahrerin verletzt (04.08.2022)

Singen (ots)

Ein Dreirad hat sich bei einem Unfall am Donnerstagabend an der Kreuzung Bundesstraße 34 und Schaffhauser Straße überschlagen. Eine 16 Jahre junge Frau fuhr mit einem Fiat 500 Dreirad auf der Bundesstraße von Hilzingen in Richtung Singen. An der Kreuzung zur Schaffhauser Straße bog die Dreirad-Fahrerin nach links ab, wobei das Gefährt seine Bodenhaftung verlor und sich in der Folge überschlug, ehe es auf den Rädern, aber entgegen der Fahrtrichtung wieder zum Stehen kam. Die 16-Jährige erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Um das Dreirad kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

