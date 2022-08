Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin kollidiert mit Auto (04.08.2022)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Böhringer Straße ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin mit einem Auto kollidiert. Eine 28-jährige Radlerin überquerte die Böhringer Straße auf Höhe eines Einkaufsmarktes in Richtung Höristraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit einem Renault Kangoo aus dem Kreisverkehr kommend auf die Böhringer Straße ein und stieß dabei mit der jungen Frau zusammen. Sie stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die 28-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell