Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Wohnhaus; Versuchte Flucht vor Polizeikontrolle; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Reutlinger Innenstadt ist im Laufe des Donnerstags eingebrochen worden. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 19.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Küchenfenster Zutritt zu dem Gebäude in der Charlottenstraße. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand er Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Mit Spezialisten der Spurensicherung hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Versuchte Flucht vor Polizeikontrolle

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagmittag, gegen 13.20 Uhr, versucht, sich zu Fuß einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem sich zivil gekleidete Polizeibeamte im Bereich Stadtbachstraße / ZOB dem Mann gegenüber ausgewiesen hatten, ergriff dieser die Flucht. Er konnte jedoch gestoppt und geschlossen werden. Da der 26-Jährige äußerst aggressiv war und sich weiterhin entfernen wollte, musste er zu Boden gebracht werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden und beschlagnahmten die Beamten eine kleinere Menge Marihuana sowie ein Einhandmesser. Der Beschuldigte wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Pliezhausen (RT): Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

Zwei Schwerverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der B 297. Gegen 15 Uhr war ein 67 Jahre alter Mann mit einem VW Golf auf der Bundesstraße von Neckartenzlingen herkommend in Richtung Pliezhausen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Wagen nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse einer 25-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich die Fahrzeuge um die eigene Achse. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Ihre Pkw wurden abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Pfullingen (RT): Kollision im Kreuzungsbereich

Auf der Kreuzung Kaiserstraße / Bismarckstraße sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein 53 Jahre alter Mann, der mit seinem Audi gegen 19.15 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Schulstraße unterwegs war, kollidierte mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Dacia einer 20-Jährigen. Die junge Frau wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da sich beim 53-Jährigen Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, musste dieser noch eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 12.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Alkoholisierte Frau in Gewahrsam genommen

Eine erheblich alkoholisierte Frau musste am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Frau war kurz nach 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt aufgefallen, da sie Passanten anpöbelte und sich aggressiv verhielt. Als sie von einem Stadtmitarbeiter angesprochen wurde, soll sie nach diesem geschlagen und getreten haben. Vor einem Einkaufszentrum wurde die 39-Jährige von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Esslingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von zirka 20.000 Euro ist bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen am späten Donnerstagnachmittag entstanden. Ein 23-Jähriger hatte gegen 17.45 Uhr mit einem Ford Transit die B 10 von Stuttgart herkommend an der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte verlassen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah er, dass mehrere Fahrzeuge im Ausfahrtstreifen verkehrsbedingt anhalten mussten. Er touchierte mit seinem Kastenwagen den Opel Adam eines 32 Jahre alten Mannes. Dieser wurde hierdurch nach vorne auf den VW Polo eines 33-Jährigen geschoben. Eine 34 Jahre alte Beifahrerin in dem Opel zog sich leichte Verletzungen zu. Sie benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Hilfe. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der Opel mussten abgeschleppt werden. (ms)

Plochingen (ES): Langer Stau nach Unfall auf der B 10

Ein Auffahrunfall hat am Freitag auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem erheblichen Stau im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Ein 66-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem VW Passat bei stockendem Verkehr zwischen Reichenbach und Plochingen auf den Skoda Fabia einer 41 Jahre alten Frau aufgefahren. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Schnell hatte sich bis über die Kreisgrenze hinaus ein Rückstau gebildet, der sich erst nach der Bergung der beiden Fahrzeuge um acht Uhr wieder auflöste. (ms)

Tübingen (TÜ): Radlerin bei Unfall verletzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Die 22-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr mit einem Damenrad die Doblerstraße in Richtung Lustnauer Tor bergab. Auf Höhe des Gerichtsgebäudes kam es zur Kollision mit dem bislang unbekannten Lenker eines entgegenkommenden, hellen Kleinwagens mit TÜ-Zulassung. Die junge Frau stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn und verletzte sich so schwer, dass sie nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verursacher fuhr anschließend ohne anzuhalten und sich um die Verunglückte zu kümmern in Richtung Österberg davon. (ms)

Gomaringen (TÜ): Kind von Pkw erfasst (Zeugenaufruf)

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nehrener Straße erlitten. Gegen 18.15 Uhr rannte ein Zweijähriger aus dem Eingang des Markts und wurde hierbei vom anfahrenden Opel einer 39 Jahre alten Frau erfasst. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik eingeliefert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall mit Personenschaden in Weilstetten

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro hat sich am Donnerstagnachmittag in Weilstetten ereignet. Kurz vor 17 Uhr bog eine 63-Jährige mit ihrem VW vom Industriegebiet Rote Länder herkommend auf die vorfahrtsberechtigte Rottweiler Straße (L 442) ein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fiat einer 50 Jahre alten Frau kam. Diese war dort in Richtung Rottweil unterwegs gewesen. Bei der Kollision verletzte sich die 63-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell