POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand

Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Gegen 10.30 Uhr war eine 73 Jahre alte Fiat-Lenkerin auf der Burkhardt+Weber-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Unter den Linden missachtete sie, offenbar von der Sonne geblendet, die Vorfahrt einer von links kommenden, 43-jährigen Radlerin. Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Augenscheinlich war nur am Pkw geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Verletztes Kind

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Brühlstraße leicht verletzt worden. Ein Senior fuhr dort gegen 7.45 Uhr mit seinem VW und touchierte hierbei den Fünfjährigen, der zu Fuß unterwegs war. Das Kind stürzte und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Jungingen (ZAK): Vorrang missachtet und kollidiert

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes haben zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B32 erlitten. Gegen zwölf Uhr war ein 76 Jahre alter Mann mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Bundesstraße von Killer herkommend unterwegs und wollte nach links in die Schüttestraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 62-Jährigen, der mit seiner Mercedes C-Klasse in Fahrtrichtung Killer unterwegs war. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der Kollision vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Mercedes, an denen Gesamtschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag auf einen Supermarktparkplatz in die Stettener Halde ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge brach gegen 13.20 Uhr aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum eines geparkten Opel ein Brand aus. Die Feuerwehr Hechingen konnte die Flammen rasch löschen. Der Sachschaden, der an dem Opel entstand, wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (sm)

