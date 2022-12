Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrfach betrunken Auto gefahren; Telefonbetrüge; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung in Wohnung

Reutlingen (ots)

und Metzingen (RT): Mehrfach betrunken Auto gefahren

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer, der bereits am Vortag seinen Führerschein abgeben musste, ist am Donnerstagmorgen erneut betrunken unterwegs gewesen. Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, ein Renault im Reutlinger Industriegebiet In Laisen auf, der in Schlangenlinien fuhr. Hierbei war das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass ein entgegenkommender Bus ausweichen musste. Der Pkw konnte kurz darauf an einer Tankstelle angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde seine Fahrerlaubnis einbehalten. Am Donnerstagmorgen wurde gegen 8.40 Uhr ein Mercedes auf der B 312 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war und gegen die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug fuhr im Anschluss nach Metzingen weiter, wo der Fahrer mehrere rote Ampeln missachtet und andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben soll, bis er letztlich in der Max-Eyth-Straße stehenblieb. Am Steuer befand sich erneut der 51-Jährige, der abermals erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein erneuter Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Er musste sich einer weiteren Blutentnahme unterziehen und sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen. (ms)

Landkreis Reutlingen: Junge Frau betrogen

Eine 21-Jährige aus dem Kreis Reutlingen ist in den vergangenen Tagen um mehrere tausend Euro betrogen worden. Die Frau bekam einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten von Interpol, der ihr auf Englisch vorgaukelte, dass ihr Konto gehackt worden sei. Um ihr Geld in Sicherheit bringen zu können, müsse sie Playstore-Gutscheine kaufen und die Daten an Interpol übermitteln. Daraufhin kaufte sie mehrere Gutscheine und übermittelte die Codes. Als die 21-Jährige am Mittwoch Verdacht schöpfte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. (ms)

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Oberesslinger Straße ist am Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr hebelte der Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchte im Anschluss die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld und Schmuck. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Rotlicht missachtet

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Hegelstraße/Schöllkopfstraße ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 21-jähriger Mercedes-Lenker kurz nach 15 Uhr auf der Schöllkopfstraße in Richtung Lindorf unterwegs. Dabei missachtete er offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Ampel, worauf es zur Kollision mit dem Mercedes eines 78 Jahre alten Mannes kam. Dieser hatte die Hegelstraße in Richtung Nürtingen befahren. Der Wagen des jungen Mannes drehte sich durch den Aufprall um die eigene Achse und stieß noch mit einer Warnbake zusammen. Beide Autos waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Die beiden Männer, die vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht wurden, blieben unverletzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Dettingen (ES): Von vermeintlichem Software-Mitarbeiter betrogen

Eine Frau aus Dettingen ist am Mittwoch von einem Kriminellen um einen Geldbetrag in Höhe von über 1000 Euro betrogen worden. Die Dettingerin arbeitete am Nachmittag an ihrem Laptop, als sich ein Fenster mit einer Viruswarnung öffnete. Zur Behebung müsse sie den Microsoft Support mit einer vorgegebenen Nummer kontaktieren. Dem vermeintlichen Mitarbeiter des Software-Unternehmens gewährte sie einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC, wodurch er Zugriff auf ihr Online-Banking erlangte. Im Anschluss tätigte der Täter mehrere Überweisungen, bis der Schwindel aufflog und sie Anzeige erstattete. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest. (ms)

Mössingen: (TÜ): Einbrecher in Öschingen unterwegs

Ein Einbrecher hat sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, an einem Hofladen in der Reutlinger Straße zu schaffen gemacht. Der Täter versuchte wohl zunächst vergeblich, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Anschließend öffnete er jedoch ebenso gewaltsam die Türen zu zwei Nebenräumen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Allerdings dürfte sich der Schaden an den drei angegangenen Türen auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (mr)

Nehren (TÜ): Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Straße. Eine 69 Jahre alte Frau fuhr dort kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem BMW und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 32-jähriger Fordfahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Sie krachte in dessen Heck. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrzeuglenker in eine Klinik. Ihre Autos wurden abgeschleppt. (sm)

Tübingen (TÜ): Starke Rauchentwicklung in Wohnung

Rauch in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Donnerstag zum Einsatz von Rettungsdienst und Polizei im Hagellocher Weg geführt. Bewohner des Hauses stellten gegen Mitternacht Rauchgeruch fest, der aus der Wohnung eines 27-Jährigen kam. Die aufmerksamen Nachbarn klopften an der Wohnungstür, führten den Mann aus seiner völlig verrauchten Wohnung, nahmen den Topf, der ursächlich für die Rauchentwicklung war, vom Herd und lüfteten gut durch. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. Ob ein Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. (sm)

Rottenburg (TÜ): Mit Krad gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein jugendlicher Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag zwischen Bad Niedernau und Schwalldorf zugezogen. Der 17-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit seiner Honda auf der K6943 in Fahrtrichtung Schwalldorf unterwegs, stürzte aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve zur Seite und rutschte neben die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seiner Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (sm)

Straßberg (ZAK): Gegen Straßenlaternen gefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag in der Lindenstraße ist Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden. Eine 56 Jahre alte Frau fuhr dort gegen ein Uhr mit ihrem Audi in Fahrtrichtung Kaiseringen. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam die Fahrerin, weil sie kurz abgelenkt war, nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Straßenlaternen und streifte eine Mauer. Verletzt wurde niemand. Der Audi, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. An den Laternen und der Mauer entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. (sm)

Jungingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochnachmittag entstanden. Ein 56-Jähriger bog gegen 16.15 Uhr mit einem Ford Kuga von der Schüttestraße nach links auf die Killertalstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz M-Klasse eines 52 Jahre alten Mannes, der von der Ortsmitte Jungingen herkommend in Richtung Killer unterwegs war. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Der Wagen des Unfallverursachers musste jedoch abgeschleppt werden. (ms)

