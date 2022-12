Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisster Senior gefunden, Tödlicher Bahnunfall, Handy in Brand geraten, Holzbank in Brand gesetzt, Radler gestürzt

Reutlingen (ots)

Erfolgreiche Vermisstenfahndung

Gut ausgegangen ist eine Fahndung nach einem Senior, der am Mittwochmorgen mehrere Stunden aus dem Klinikum am Steinenberg abgängig war. Der 76-Jährige hatte nach sechs Uhr die Klinik, in der er Patient war, unbemerkt verlassen. Nachdem das Fehlen des zeitweise verwirrten Mannes festgestellt worden war und erste Suchmaßnahmen des Personals erfolglos verlaufen waren, wurde die Polizei alarmiert. Im Zuge der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen, in die zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen den Mann gegen 11.50 Uhr im Bereich der Bismarckstraße/Burgstraße leicht unterkühlt aber ansonsten wohlbehalten antreffen. Die Beamten brachten ihn zurück in die Obhut der Klinik. (ak)

Esslingen (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Mittwochmittag in der Nähe des Bahnhofs Oberesslingen ereignet. Ein 19 Jahre alter Mann hatte sich gegen 12.40 Uhr vor einen in Richtung Stuttgart fahrenden Zug begeben. Trotz einer Notbremsung wurde der Heranwachsende von der Bahn erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste für etwa eine Stunde eingestellt werden. (ms)

Kirchheim/Teck-Jesingen (ES): Holzbank angezündet

Zu einem Brand im Bereich eines an der nach Ohmden führenden Kreisstraße gelegenen Wanderparkplatzes sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen ausgerückt. Kurz vor 9.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil dort eine Holzbank in Brand geraten war, wobei das Feuer in der Folge noch auf einen daneben stehenden Baum übergriff. Nach ersten Löschmaßnahmen der polizeilichen Einsatzkräfte löschte die eintreffende Feuerwehr die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Da eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht zu ziehen ist, ermittelt das Polizeirevier Kirchheim nun gegen den unbekannten Verursacher. (ak)

Ostfildern-Nellingen (ES): Brennendes Smartphone

Ein durch einen defekten Akku verursachter Brand eines Smartphones eines Schülers hat am Mittwochvormittag an der Riegelhofschule in Nellingen für Aufregung gesorgt. Nachdem der Brand gegen 9.50 Uhr in der Umkleidekabine der Turnhalle entdeckt worden war, wurde die Halle, in der zu dieser Zeit zwei Schulklassen Unterricht hatten, sofort geräumt. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Der Sachschaden blieb im Wesentlichen auf das Smartphone begrenzt. Lediglich der Boden der Umkleidekabine wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften ausgerückt war, belüftete die Räume, die weiterhin nutzbar sind. (ak)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer gestürzt

Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, am Nordring ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer verunglückt. Der Mann war dort in Fahrtrichtung Wilhelmstraße unterwegs, als er seinen Angaben zufolge wegen eines Schlaglochs ruckartig bremste. Dabei blockierte die Vorderbremse, weshalb der 36-Jährige über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn stürzte und sich mutmaßlich schwer verletzte. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der mutmaßlich schwer verletzte Radler vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell