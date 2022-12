Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei jugendliche Tatverdächtige nach mehreren Straftaten in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Tübingen (TÜ): Unter dem Verdacht, in den vergangenen Monaten gehäuft Straftaten aus verschiedenen Deliktsbereichen im Stadtgebiet von Tübingen begangen zu haben, sind zwei Jugendliche von der Polizei festgenommen worden. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Brüder befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Das Duo steht im Verdacht, seit August immer wieder Straftaten begangen zu haben. Nach dem Diebstahl von zwei Fahrrädern traten sie in der überwiegenden Anzahl der Fälle durch verschiedene Raubstraftaten in Erscheinung. So sollen sie im November unter anderem im Bereich Europaplatz und Platanenallee mehrmals ebenfalls Minderjährige attackiert und teilweise beraubt haben. Dem 17-Jährigen wird zudem zur Last gelegt, in einer Wohnung eine ihm bekannte Minderjährige sexuell belästigt zu haben. Nach einem räuberischen Diebstahl am 30. November in einem Tübinger Einkaufsmarkt, den der Ältere begangen haben soll, wurde zunächst er und später auch sein Bruder festgenommen. Mit richterlichen Beschlüssen durchsuchten Beamte des Polizeireviers und Kriminalkommissariats Tübingen die Wohnungen der Tatverdächtigen und fanden dabei mutmaßliches Diebesgut, das aus einem Einbruch in eine Schule stammen dürfte. (siehe Pressemeldung vom 28.10.2022, 16.09 Uhr, In Schule eingebrochen)

Die beiden Verdächtigen wurden am Donnerstag (01.12.2022) beim Amtsgericht Tübingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen zu Mittätern der Brüder und möglichen weiteren Straftaten dauern an. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell